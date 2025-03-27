Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан.

«Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент подписал указ об образовании Федеральной службы войск национальной гвардии 5 апреля 2016 года. Указом от 16 января 2017 года он установил 27 марта Днем войск нацгвардии вместо Дня внутренних войск МВД России.