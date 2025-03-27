«СМИ Холдинг» и CommuniGate Pro

АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» было создано Александром Калининым 7 февраля 2023 года. АО занимается разработкой и производством мобильных устройств (планшетов и смартфонов) под брендом Highscreen для потребительского рынка на ОС Android. Инвестиции в проект составляют 10 млрд руб.

Программный продукт CommuniGate Pro был создан в 1997 году Владимиром Бутенко и предназначен для организации электронной почты, мгновенного обмена сообщениями и голосовыми данными. Среди пользователей платформы — госорганы и госкомпании, в частности РЖД, структуры «Газпрома» и «Росатома». После смерти Владимира Бутенко в 2018 году на права на продукт претендовала его дочь Анна Бутенко и АО «СталкерСофт». С 2021 года вокруг прав на софт шло разбирательство, в итоге они достались госпоже Бутенко. Александр Калинин инвестировал в проект в 2024 году.