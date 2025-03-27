Калинин Александр Николаевич

Родился 25 марта 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «инженер-физик». Кандидат технических наук.

С 1978 по 1993 год служил в КГБ, затем в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ), занимал должность помощника первого замгендиректора ФАПСИ. В 1993 году основал компанию «Компьюлинк». С 1994 по 2000 год возглавлял ООО «Ланк-Москва». В 1999–2000 годах руководил Ассоциацией системной интеграции и разработки информационных систем. С 2000 по 2002 год — первый замдиректора, а затем исполняющий обязанности директора ФГУП «НИИ "Восход"». С 2002 года — главный конструктор ГАС «Выборы» и советник министра связи Леонида Реймана по вопросам информатизации.

В 2003 году основал и стал первым вице-президентом по корпоративному управлению Национальной компьютерной корпорации (НКК), с 2005 по 2021 год — президент НКК. В 2006 году возглавил группу компаний «Аквариус», а в 2008-м вошел в совет директоров холдинга «Систематика».

В 2023 году основал АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» и передал свою долю в НКК (33%) сыну Алексею. В 2024 году вошел в состав акционеров и возглавил совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций», владеющего исключительными правами на программное обеспечение CommuniGate Pro.