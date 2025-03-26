На Кубани унифицируют подход к обеспечению жильем в случае ЧС

Депутаты Заксобрания Кубани приняли поправки в региональное законодательство, позволяющие унифицировать подход к обеспечению жильем граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр ГО и ЧС Сергей Штриков на заседании Заксобрания Кубани

Фото: пресс-служба ЗСК Министр ГО и ЧС Сергей Штриков на заседании Заксобрания Кубани

Фото: пресс-служба ЗСК

По словам министра по ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штрикова, изменения, рассмотренные депутатами, позволяют привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Ранее правительство РФ внесло изменения в постановление № 1327, в котором уточнены круг лиц, которым могут предоставляться меры соцподдержки на жилье, условия предоставления мер поддержки гражданам, пострадавшим от воздействия ЧС.

Министр предложил закрепить в региональном законодательстве единый подход к обеспечению граждан жильем в чрезвычайных ситуациях. Таким образом Кубань сможет получать межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства РФ, отметил он. Депутаты поддержали инициативу господина Штрикова.

«Когда бы в край не пришла беда, в какой бы форме она не явилась – как пожар, наводнение или иное стихийное бедствие – мы всегда должны быть к ней готовы. Жизнь, здоровье и имущественные интересы наших сограждан должны быть надежно защищены. Изменения в действующий краевой закон позволят оперативно оказывать, в случае необходимости, помощь семьям, чье жилье оказалось поврежденным или уничтоженным», — прокомментировал решение депутатов спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин