Ярославская прокуратура оспорила приговор треш-стримеру

В Ярославле прокуратура обжаловала приговор треш-стримеру Аслану Дурдиеву, которого оправдали по делу об угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в ведомстве, апелляционное представление было внесено 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В феврале 2024 года в ходе онлайн-трансляции Дурдиев высказал угрозы госпоже Мизулиной, которая ранее критиковала деятельность блогера. Суд не нашел в действиях Дурдиева состава преступления, обвиняемый был оправдан по этому эпизоду 10 марта 2025 года.

Этим же приговором он был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью за избиение 28-летнего жителя Ярославля в 2021 году. Однако от наказания его освободили из-за истечения срока давности. При рассмотрении дела в суде государственный обвинитель запрашивал для Аслана Дурдиева 4,5 года колонии общего режима.

Алла Чижова