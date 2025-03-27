По весне бюджет растет

Вчера депутаты областного парламента утвердили сразу в трех чтениях поправки в бюджет Ленобласти на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов с увеличением расходной части на 29,7 млрд рублей, а доходной — на 2,8 млн рублей. Бурное обсуждение вызвала представленная зампредом областного правительства Дмитрием Яловым стратегия социально-экономического развития Ленобласти до 2036 года. Озабоченность депутатов в вопросах будущего региона вызывают демографическая проблема, железнодорожное сообщение. Не одобрившие первую редакцию стратегии фракции говорили о невысокой степени вовлеченности в ее разработку самих депутатов и граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков (слева) и Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков (слева) и Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Корректировки в бюджет Ленобласти, как обычно, представил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков. По его словам, расходная часть финансового плана увеличивается с 268,6 до 298,3 млрд рублей, в то время как доходная растет только на 2,8 млн рублей: с 245,136 до 245,138 млрд. «Я не оговорился, пополнения вырастут на два миллиона, а не миллиарда, к сожалению,— уточнил господин Марков.— Хотелось бы, чтобы было больше средств из федерального бюджет, но вот сколько есть». При этом он добавил, что в поправках корректируются только безвозмездные поступления.

Рост расходов связан главным образом с увеличением мер соцподдержки, отметил первый зампред областного правительства. Почти половина расходов текущего бюджета в новой редакции в размере 14,9 млрд рублей приходится на социокультурную сферу. На выплаты участникам СВО и их семьям объем средств на выплаты увеличивается на 7,5 млрд рублей. Дорожный фонд вырастет на 4,1 млрд рублей, на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям добавят 2,8 млрд, на исполнение муниципальных и государственных контрактов — 1,6 млрд, на субсидии юрлицам — 1,5 млрд. Кроме того, зарезервированы средства на адресную инвестиционную программу, на обеспечение увеличения заработной платы бюджетникам и восстановление прав участников долевого строительства предусмотрено 5,2 млрд рублей.

«Красной линией в бюджете этого года проходят мероприятия, посвященные празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, и в уточнениях мы добавляем средства на них»,— сообщил господин Марков. Финансирование будет направлено и на приведение в порядок памятников, и на мероприятия на Дороге жизни у «Разорванного кольца».

По традиции руководитель финансового блока администрации 47-го региона попросил депутатов принять проект закона о корректировке бюджета сразу в первом и третьем чтениях. Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам ЗакС Ленобласти единоросс Николай Пустотин подтвердил, что комиссия рекомендует утвердить предложение господина Маркова.

Лидер фракции КПРФ в областном парламенте Иван Апостолевский спросил господина Маркова, для каких категорий и на сколько предусматривается увеличение заработной платы госслужащих. Чиновник ответил, что зарплата повышается на 15%. «Для всех категорий, в том числе и ваша»,— с улыбкой добавил господин Марков. Во время выступления товарищ Апостолевский, впрочем, все равно предложил утвердить поправки к бюджету только в первом чтении. Его предложение поддержали немногие: за поддержку законопроекта проголосовало 38 депутатов.

После долгих прений депутаты все же приняли в первом чтении стратегию социально-экономического развития Ленобласти до 2036 года. Представлял документ и отвечал на вопросы депутатов заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Ключевыми приоритетами стратегии были названы: демография, технологическое усложнение экономики (рост ВРП не ниже 3% в год за счет создания добавленной стоимости в обрабатывающих производствах), продовольственная устойчивость, современный транспортный комплекс (рост качества транспортного обслуживания населения), туризм (качественный рост турпотока), комфортные поселения (рост качества среды проживания).

В зависимости от изменения внешних условий экономический блок областного правительства предлагает три сценария реализации стратегии: адаптационный, сбалансированный и оптимистичный. Но за основу, по словам докладчика, берется сбалансированный, то есть более реалистичный сценарий. Он предполагает, что развитие региона будет проходить при условии господдержки и доступа к внешним финансовым ресурсам, создания новых цепочек поставок, активного импортозамещения и увеличения добавленной стоимости, расширения внутреннего рынка и роста инвестиций до 2027 года. Темпы экономического прироста при таком варианте реализации стратегического плана составят менее 2,5% в год.

Завершая выступление, господин Ялов пригласил депутатов к дискуссии по стратегии перед вторым чтением законопроекта и заверил, что все их предложения и замечания будут внимательно рассмотрены и учтены. В частности, будет включен раздел об экологии. Депутаты активно подключились к обсуждению. Так, депутат Апостолевский заметил, что на 47-й и 83-й страницах стратегии указано размещение глиноземных производств. «И хотя, по официальным данным правительства Ленобласти, место под размещение глиноземного завода еще не определено и проекта нет (речь идет о предполагаемом строительстве глиноземного завода «Русала» стоимостью 400 млрд рублей.— «Ъ-СПб»), почему у вас стоит значок глиноземного завода на карте возле Соснового Бора?»— поднял свою излюбленную тему коммунист Апостолевский.

Дмитрий Ялов ответил, что обсуждаемый проект — это документ стратегического, а не территориального планирования. «В соответствии с методическими рекомендациями, которые утверждены правительством Российской Федерации по разработке документов стратегического планирования, в этих документах должны быть отражены все планирующиеся проекты. Если есть конкретные вопросы по тому, что некорректно отражено с точки зрения карты, давайте вместе с вами посмотрим ко второму чтению»,— предложил зампред.

Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Рязанов обратил внимание на указанный в документе низкий коэффициент рождаемости в 1,23 на одну женщину. Парламентарий напомнил, что показатель ниже 2 считается уже признаком вымирания населения. Господин Ялов ответил, что данный показатель определен с учетом специфики региона по федеральной методике, которая не совсем правильно отражает реальное положение дел по рождаемости в Ленобласти. Власти 47-го региона неоднократно обращались на федеральный уровень с просьбой внести изменения в методику расчета, но получили отказ, поэтому в документе стоит именно такой плановый коэффициент рождаемости.

Продолжил демографическую тему депутат от фракции КПРФ Николай Кузьмин, подчеркнувший, что запланированный коэффициент рождаемости почти в девять раз меньше, чем коэффициент смертности населения. «Сегодня в производстве региона занято 920 тыс. человек, к 2036 году планируется чуть более 1 млн человек. Смогут ли эти граждане обеспечить выполнение всех запланированных задач в промышленном производстве?»— поинтересовался он. Зампред Ялов согласился: это болезненная тема для региона. И несмотря на то, что численность населения будет расти за счет миграционного процесса, по всем прогнозам, трудовых ресурсов будет не хватать. По его мнению, выход только один: повышение производительности труда, внедрение искусственного интеллекта и роботизация.

Единоросс Михаил Коломыцев попросил отразить в стратегии планы по газификации и вводу в Ленобласти новых тепловых мощностей. А его коллега по фракции Вадим Густов предложил учесть необходимость восстановления железнодорожного сообщения Псков — Гдов — Сланцы, а также разработку программы подготовки специалистов в областных училищах для нового газоперерабатывающего комплекса, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2025–2026 годы и на котором должно работать около 1800 человек.

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев согласился, что стратегическое планирование необходимо и его фракция поддержит документ в первом чтении, но указал на отсутствие в документе идеологии.

Во время выступлений депутаты от «Единой России» Александр Рязанов и Станислав Еремеев высказались не по поводу стратегии, а по поводу вопроса коллеги из КПРФ. Господин Рязанов сыронизировал, что в советское время коммунист, выступающий против глиноземного завода, «пошел бы по пути карательной психиатрии», а господин Еремеев увидел в протесте коммунистов противоречие самим себе: с одной стороны, они говорят о необходимости промышленного развития, а с другой, выступают против создания производств.

Лидеры КПРФ и фракции «Справедливая Россия — За правду» Иван Апостолевский и Александр Перминов предупредили, что будут голосовать против стратегии в ее текущем виде. Товарищ Апостолевский объяснил это тем, что депутатам не предоставили возможность активно участвовать в ее разработке. Коммунист расценивает это как проявление неуважения к депутатам ЗакСа Ленобласти со стороны регионального правительства. Господин Перминов согласился, что над документом надо было работать совместно с депутатами, с муниципалитетами и населением по аналогии с подготовкой и обсуждением проекта областного бюджета на очередной период.

Итог долгой дискуссии по стратегии развития подвел спикер областного парламента Сергей Бебенин, оценивший заявление о неуважении парламента как бездоказательное. «Уважение не пропишешь — его заработать надо. Каждый из вас получил эту стратегию. У каждого есть право проводить встречи с избирателями. Кто, дорогие коллеги, мешал вам организовать эти встречи и объяснить свое понимание этой стратегии и понимание своей фракции, сделать какие-то предложения? У меня к вам настоятельная просьба: все, что сегодня прозвучало, положите, пожалуйста, на бумагу»,— призвал председатель Законодательного собрания.

Второе чтение проекта областного закона «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года...» планируется в конце апреля.

Александра Тен