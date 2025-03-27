«Тольяттиазот» стал финалистом национальной премии «Серебряный Лучник»

АО «Тольяттиазот» стало финалистом национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проект компании «Династии Тольяттиазота» вошел в шорт-лист федерального этапа ежегодной премии. Работа выдвинута в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

«Концепция проекта, стартовавшего в Год семьи в России, заключается в продвижении семейных ценностей и чествовании человека труда. Сначала для сотрудников были организованы профессиональные фотосессии — как на производстве, так и в неформальной обстановке, — которые стали иллюстрациями к рассказу о семье. Постепенно фотографии и истории династий трансформировались в серию мини-фильмов с заранее прописанными сценариями, отражающими не только производственные достижения работников, но и спортивные увлечения или семейные традиции»,— говорится в сообщении.

Следующий этап «Династии Тольяттиазота» предполагает установку на территории завода арт-объекта в виде золотого дерева, символизирующего крепкие семейные отношения и подчеркивающего значимость трудовых династий для предприятия.

Как отметила директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова, после признания на региональном уровне — в Самаре и Приволжье — проект отмечен на федеральном этапе престижной премии. «Работа PR-службы компании нашла живой отклик и у участников, и у аудитории, и у мэтров в области коммуникаций, что говорит о востребованности и актуальности проекта, а это значит, что он обязательно будет продолжен»,— сказала Ирина Филатова.

Конкурс «Серебряный Лучник» проводится с 1997 года. В 2025 году финалистами XXVIII национальной премии стали 117 лучших инициатив крупных российских компаний, органов власти, информационных агентств, музеев, образовательных учреждений и банков. Имена победителей премии будут названы в начале апреля на торжественной церемонии в Москве.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу «Уралхим». Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти.

Сабрина Самедова