В Черноземье 27 марта будет облачно, от 0°С до +14°С

В четверг, 27 марта, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, преимущественно без осадков. Температура будет варьироваться от 0°C до +14°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет малооблачно, без осадков. Ночью температура поднимется до +3°, днем — до +14°C.

В Воронеже ночью — облачно, +2°C. Днем — облачно с прояснениями, до +11°C .

В Курске течение суток будет облачно, температура варьируется от +3°C ночью до +12°C днем.

В Липецке ночью без осадков — температура опустится до 0°C. Днем до +9°C, облачно, временами ожидается небольшой дождь.

В Орле ожидается ночью до +2°C, днем переменная облачность — до +13°C.

В Тамбове ночью временами пройдет небольшой мокрый снег, до +2°С. Днем —облачно, небольшой кратковременный дождь при +10°С.

Анна Швечикова

Анна Швечикова