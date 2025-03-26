На Кубани в 2024 году пресекли более 38 тысяч миграционных нарушений

Правоохранительные органы края совместно с региональным УФСБ раскрыли 35 преступлений экстремистской направленности, выявили свыше 38 тыс. миграционных нарушений и пресекли 180 преступлений в лесопромышленном комплексе. Об этом на заседании ЗСК рассказал врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За прошедший год силовики также выявили более 300 административных правонарушений, из которых 190 связаны с распространением запрещенного контента в интернете. В сфере лесопромышленного комплекса зафиксировано 180 преступлений. У нарушителей изъято свыше 750 куб. м древесины и 11 транспортных средств.

В миграционной сфере более 23 тысяч нарушений выявлены в ходе рейдов в местах компактного проживания мигрантов и их трудовой деятельности. Принято свыше 2 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан. Органы внутренних дел края раскрыли около 900 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, к уголовной ответственности привлечены 354 человека.

Алина Зорина