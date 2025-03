Выступление на Таймс-сквер в Нью-Йорке по случаю празднования Нового года, 2017 год. Песня певицы «All I Want for Christmas Is You» стала первым хитом в истории, которому удалось возглавить американский хит-парад в четыре разных года (2019, 2020, 2021 и 2022) и стала одним из символов Рождества

Фото: Carlo Allegri / Reuters