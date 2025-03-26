АО «БЭСК» объявляет о ежегодном республиканском конкурсе детского рисунка. 2025 год - год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому тема нынешнего конкурса - «Где мы – там победа!».



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Юным художникам посредством изобразительного искусства необходимо показать преемственность поколений защитников Отечества в период с 1941 года по сегодняшний день.

На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата А4 (стандартный альбомный лист) или А3, в цветном или черно-белом (графика) исполнении, или их сканированные копии в формате jpeg. Конкурсные работы принимаются с 24 марта до 30 апреля 2025 года с пометкой «Конкурс детского рисунка» с доставкой по адресу: 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126, отдел по связям с общественностью ООО «Башкирэнерго», телефон:(347) 279-72-18, или электронной почтой по адресу: prs@bashkirenergo.ru

Итоги конкурса будут подводиться в трех возрастных группах:

5-8 лет;

9-12 лет;

13-16 лет.

Помимо трех призовых мест во всех возрастных номинациях, будет разыгран специальный приз «Лучший рисунок по выбору аудитории официального сайта АО «БЭСК», победитель которого определится по результатам интернет-голосования на официальном сайте компании. Также всем участникам будут направлены благодарственные «Сертификаты участника». По решению жюри могут быть присуждены дополнительные (поощрительные) призы за лучшую идею, оригинальность подхода к раскрытию темы и т.п.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 8 мая 2025 года и размещены на внешнем сайте и корпоративном портале АО «БЭСК», а также в Телеграм-канале и на странице компании в ВКонтакте.

ООО «Башкирэнерго»