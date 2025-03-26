ООО «БЭСК Инжиниринг» реализует крупный энергопроект в Челябинской области

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») реализует в Челябинской области сложный комплексный проект «под ключ». В г. Аше и ее окрестностях компания строит подстанцию 110 кВ «ГПП-3», реконструирует действующую подстанцию 220 кВ «Амет», а также ведет строительство кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) 110 кВ, связывающей оба центра питания. Все три энергообъекта предназначены для ПАО «Ашинский металлургический завод», который расширяет производственные мощности и готовится к выпуску новых видов продукции.



На снимке: строительство кабельного участка ЛЭП в г. Аше

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ООО «БЭСК Инжиниринг» еще в 2024 году подготовило проектную и рабочую документацию по всем трем объектам, строительные работы стартовали в январе 2025 года. До конца года инжиниринговой компании предстоит завершить строительство КВЛ и реконструкцию ПС 220 кВ «Амет», ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ «ГПП-3» планируется в мае 2026 года.

Будущий центр питания 110 кВ «ГПП-3» находится на территории завода. На подстанции сегодня идет забивка свай под открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ. На энергообъекте будут установлены все необходимые электротехнические устройства, включая два силовых трансформатора по 63 МВА, оборудование релейной защиты и автоматики, а также построено трехэтажное здание управления подстанцией.

Протяженность будущей КВЛ 110 кВ составит около 2,2 км. Большая ее часть пройдет по территории г. Аши с плотной жилищной застройкой и всевозможными подземными коммуникациями. При проектировании предпочтение отдано кабельным линиям электропередачи, длина которых составит около 1,7 км. На многих участках энергостроители используют горизонтальное направленное бурение, что позволяет не нарушать ритм работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и торговли, а также не причинять жителям какие-либо неудобства. И лишь за городом ООО «БЭСК Инжиниринг» строит воздушные линии электропередачи.

На ПС 220 кВ «Амет» будет установлено новое электротехническое оборудование 220 и 110 кВ. Самое важное – предстоит провести реконструкцию ОРУ 220 кВ со строительством двух ячеек 220 кВ. Сегодня на ОРУ размещены два силовых трансформатора и один автотрансформатор 220 кВ, к ним добавится второй автотрансформатор такой же мощности, как и первый – 125 МВА.

ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает давние традиции сотрудничества башкирских энергетиков и ашинских металлургов. Еще в 2010 году для нужд завода энергетики в сжатые сроки построили двухцепную высоковольтную ЛЭП 220 кВ протяженностью 60 км, соединившую подстанцию 500 кВ «Уфимская» в Иглинском районе Башкирии и подстанцию «Амет» в г. Аше Челябинской области. Это позволило металлургам запустить новую линию производства стали. Неслучайно, что и сегодня реализация одного из самых крупных энергопроектов Челябинской области осуществляется силами ООО «БЭСК Инжиниринг».

Для энергосистемы Челябинской области этот проект является одним из самых значимых. И то, что его доверили ООО «БЭСК Инжиниринг», свидетельствует о высоком профессиональном статусе компании.

ООО «Башкирэнерго»