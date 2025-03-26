В Марий Эл сотрудниками СУ СКР по Республике Марий Эл было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ против местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл местного жителя обвиняют в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл местного жителя обвиняют в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 марта в поселке Красногорский Звениговского района на улице обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший имел множественные травмы головы и шеи.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта. Обвиняемый встретил на одной из улиц поселка знакомого мужчину. Между ними произошел конфликт, причиной которого стало ранее совершенное потерпевшим хищение имущества подозреваемого. В ходе ссоры фигурант нанес жертве несколько ударов твердым предметом по голове, а затем использовал веревку для сдавливания шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с полицейскими, установили личность подозреваемого — им оказался знакомый погибшего.

Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Артём Дергунов