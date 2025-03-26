Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтингов российских банков по количеству офисов (11 место) и региональному охвату (12 место) – согласно исследованию портала Brobank.ru. Исследование было подготовлено на основе статистики Банка России по состоянию на 20.03.2025 года. Также Уралсиб вошел в число банков, увеличивших свой региональный охват в первом квартале (рассматривался период с 13 января по 20 марта).



Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб в настоящее время активно развивает свою офисную сеть – проводится модернизация и ребрендинг отделений, открываются новые точки продаж (в том числе специализированные), многие офисы переносятся в новые, более удобные для клиентов локации. Региональная сеть банка сегодня представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах страны.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1368 банкоматов и 230 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»