«Дональду Трампу придется делать непростой выбор»

Европейский союз ничего не слышал о планах возвращения российских банков в систему SWIFT. Это обсуждалось на прошедших накануне переговорах в Саудовской Аравии между Россией и США, куда европейских представителей не пригласили. Официальный представитель кабинета министров Германии напомнил, что система SWIFT находится под юрисдикцией Бельгии и регулируется законодательством ЕС. Между тем Европа продолжает активно обсуждать создание миротворческих сил — гарантов прекращения огня на Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс находится под большим вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщила о разработке некого секретного плана по поддержанию мира на Украине в случае достижения соответствующих договоренностей. В частности, предполагается создать два воинских контингента. Первый — под эгидой ООН, укомплектован он будет предположительно военными из стран Глобального Юга — Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Они разместятся непосредственно на российско-украинской границе. И второй миротворческий корпус — это войска так называемой коалиции желающих — в основном из европейских стран и их союзников. Как пишет газета, в первом ряду будут Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Италия. Эти возьмут под контроль границы между ЕС и Украиной. Вроде бы и Китай тоже не против во всем этом поучаствовать, а также Турция.

Сразу можно заметить, что первый сценарий кажется совсем невероятным. Хотя бы потому, что никакого мирного соглашения на сегодня нет. Тем более непонятно, на каких границах размещать голубые каски. Этот вопрос самый болезненный в украинском урегулировании. Наконец, есть большие сомнения в эффективности подобных военных в части того, что они смогут предотвратить боестолкновение. Тогда как второй вариант видится более реальным, в первую очередь потому, что западные страны никоем образом не желают подвергать себя опасности. Логичнее послать фактически на передовую представителей других государств, сообществ и континентов. При этом также неясно, какие задачи ставит перед собой коалиция желающих, находясь на границе ЕС.

Между тем, судя по сообщениям в западной прессе, в Белом доме осознают, что достигнутые в Саудовской Аравии договоренности, скажем мягко, далеки от идеала. А многие обозреватели сходятся во мнении, что Россия из всей этой ситуации выходит победителем. Администрация Дональда Трампа это, по сути, также признает. Дальше нужно делать выбор как быть: попытаться надавить на Москву или же фактически принять ее условия? Можно еще просто взять и отойти в сторону.

Как бы то ни было, ЕС заявил, что ни о каком снятии санкции с агрокомпаний РФ не слышал, в Брюссель никто с этим не обращался. В переговорах между США, Россией и Украиной Европа никак не участвует, так что вопрос неуместен. Собственно, такое развитие событий не выглядит сенсацией. В общем и целом о миротворческих контингентах говорить явно преждевременно. Тем более дискутировать о том, на каких границах их размещать.

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Дмитрий Дризе