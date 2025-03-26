Глава ВТБ предложил создать международную правовую базу для защиты финсектора от давления

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ предложил создать международную правовую базу для защиты финансового сектора от политического давления. Он подчеркнул, что многие страны, включая Китай и арабские государства, обеспокоены возможными санкциями, как это произошло с Россией, сообщает пресс-служба банка.



Также господин Костин считает, что применять санкционную политику нужно осторожно, и кроме того, необходимо разработать новые правовые нормы для защиты финансового сектора.

Уточняется, что ранее Владимир Путин поручил правительству разработать правила возвращения западных компаний на российский рынок и подчеркнул необходимость гарантий добросовестного ведения бизнеса. Президент также отметил, что при возвращении иностранных компаний отечественные производители должны иметь приоритет.