Казанец арестован по подозрению в совершении теракта в интересах ВСУ

В Казани Вахитовский районный суд арестовал местного жителя 1986 года рождения по подозрению в совершении террористического акта на Горьковской железной дороге (ГЖД) в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчине выдвинуты обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанец арестован по подозрению в совершении теракта на ГЖД в интересах ВСУ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Казанец арестован по подозрению в совершении теракта на ГЖД в интересах ВСУ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2025 года подозреваемый приобрел самодельное дульнозарядное устройство в неустановленном месте. В марте того же года он, действуя в составе группы и в интересах ВСУ, совершил теракт на участке перегона Юдино-Восстание Горьковской железной дороги. Участники группы подожгли коммуникационную перегонную стойку связи и попытались взломать релейный шкаф. Подозреваемый, будучи несогласным с политикой России по проведению специальной военной операции на Украине, действовал умышленно.

При рассмотрении вопроса об аресте суд учел тяжесть и характер преступления, данные о личности подозреваемого, а также доводы следствия. Следователь указал, что на свободе мужчина может скрыться от органов следствия, оказать давление на участников процесса или иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Артём Дергунов