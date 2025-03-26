Восемь подростков попали в больницу в Ставрополе из-за отравления

Восьми спортсменам в возрасте 12–13 лет из Воронежского футбольного клуба стало плохо на открытии детского футбольного турнира в Ставрополе сегодня, 26 марта. Подростков доставили в инфекционную больницу города.

Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По данным минздрава региона, состояние пострадавших оценивается как «средней степени тяжести».

Отравившиеся подростки приехали из Воронежа на детский футбольный турнир, посвященный памяти Владислава Духина, и поселились в гостинице с другими командами. Детям стало плохо во время открытия соревнования в сквере Памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга. У остальных участников состязания признаков отравления не выявлено.

Эвелина Валуйская, Пятигорск