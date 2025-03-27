Искусственный интеллект в компании Pompa

Российская марка Pompa представила линейку пальто для весеннего сезона. Интересно, что и лекала, и саму съемку марка осуществила с помощью искусственного интеллекта. Сначала ИИ изучил архивы и коллекции бренда и представил лекала, созданные с учетом ДНК бренда и последних трендов. Когда коллекция была готова, дизайнеры решили не снимать кампанию, а снова прибегнуть к помощи ИИ: модели, кадры, вещи — все в кадре сгенерировано и всего этого никогда не было в физическом мире. Тем не менее сами пальто уже доступны к продаже на сайте и в бутиках Pompa.

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