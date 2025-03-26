На XIX Российский венчурный форум, который состоится в Казани с 9 по 11 апреля, ожидают 5 тыс. участников из 25 стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На XIX Российский венчурный форум в Казани ожидают 5 тыс. участников из 25 стран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На XIX Российский венчурный форум в Казани ожидают 5 тыс. участников из 25 стран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Также, по словам господина Минниханова, на выставке в рамках форума будут представлены 14 стартапов из Катара, ОАЭ, Израиля, Казахстана и Белоруссии.

Во время нулевого дня форума 9 апреля, который пройдет в Иннополисе, эксперты обсудят вопросы стартапов на ранних этапах их развития, а также состоится презентация проектов резидентов Особой экономической зоны «Иннополис».

Количество участников этого дня увеличится вдвое по сравнению с прошлым годом и достигнет 600 человек.

Основная программа форума, которая развернется 10–11 апреля в выставочном центре «Казань Экспо», включает более 50 мероприятий, три блока пленарных сессий и Национальный Demo-day. На нем 150 отобранных стартапов представят свои разработки широкой аудитории. В этом году поступило рекордное число заявок от стартапов — 1032 проекта из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Катара, ОАЭ, Турции и Узбекистана.

Артём Дергунов