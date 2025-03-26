«Углегорск-Цемент» вернется к регистрации в Ростовской области

Единственный производитель цемента в Ростовской области, компания «Углегорск-Цемент», планирует перерегистрироваться на территории региона. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь во время визита в Тацинский район, передает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время предприятие, несмотря на статус системообразующего для Ростовской области, зарегистрировано Брянске. Налоги соответственно платит также в местный бюджет этого города.

Юрий Слюсарь также выразил надежду, что компания «Углегорск-Цемент» может финансово поддержать решение проблемы с аварийным жильем в поселке. Ранее предприятие входило в группу компаний «Интеко», принадлежавшую Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году Батурина продала свой бизнес и переехала в Австрию. После этого новый собственник «Интеко» обанкротился, и активы компании, включая «Углегорск-Цемент», перешли банку непрофильных активов «Траст».

Николай Аксенов