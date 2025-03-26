В этом году в Прикамье запустят собственный поезд Победы

В Пермском крае представили патриотический проект «Поезд Победы „Молотов“». Состав будет курсировать по региону в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Детали проекта стали известны в ходе заседания Совета глав муниципалитетов при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине. По данным пресс-службы администрации губернатора, общая длина поезда составит 167 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал губернатора Прикамья Дмитрия Махонина

фото: telegram-канал губернатора Прикамья Дмитрия Махонина



Экспозиция, подготовленная Пермским государственным архивом социально-политической истории, будет включать в себя десять объектов, в том числе паровоз П-36 «Генерал», платформу с промышленными станками, бронеплатформу ОБ-3, платформы с техникой А-19 и МЛ-20, цистерну ГСМ. Также появятся четыре отдела с крытым стилизованным под эвакуацию заводов вагон, вагоны Памяти, аптеки-перевязочной и штаба. В последнем расположится лекторий.

Первый показ в столице Прикамья запланирован на 9 мая. Прием посетителей будет организован по субботам и воскресеньям. В течении последующих четырех месяцев экспозиция будет представлена в 14 населенных пунктах Пермского края – Перми, Краснокамске, Нытве, Менделеево, Верещагино, Новых Лядах, Березниках, Губахе, Чусовом, Горнозаводске, Кунгуре, Кизеле, Соликамске и Лысьве.

Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что правительство Прикамья планирует направить 30 млн руб. на создание передвижной экспозиции и обеспечение функционирования поезда Победы «Молотов». Как тогда говорили знакомые с ситуацией источники, для создания экспозиции планируется привлечь пермские промышленные предприятия, в том числе и «Мотовилихинские заводы».