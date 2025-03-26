В 2026-2027 годах на Дону проведут кадастровую переоценку недвижимости

Сегодня на заседании правительства Ростовской области обсуждались планы по проведению в 2026-2027 годах государственной кадастровой оценки недвижимости на территории региона. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, оценку проведут в два этапа: в 2026 году в отношении земельных участков (около 1,9 млн единиц), в 2027 году – зданий, помещений, сооружений, незавершенного строительства и машино-мест.

Работы будет выполнять ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области».

Необходимость переоценки на заседании правительства обосновал врио губернатора Юрий Слюсарь. «Существующая система уже не отвечает реалиям и должна быть обновлена с учетом изменения рыночных условий. Знаю, что многие регионы существенно подняли доходы бюджета за счет качественного проведения оценки, приведения кадастровой стоимости к рыночной», - сказал глава региона.

Сергей Иванов