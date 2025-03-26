В Челябинской области планируют ввести ограничения для электросамокатчиков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с региональной комиссией меры по борьбе с водителями электросамокатов, нарушающими правила дорожного движения. Среди них в том числе запрет на катание несовершеннолетним, сообщает пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На совещании присутствовали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, а также главы муниципалитетов региона. Комиссия также рассмотрела следующие ограничения для самокатчиков: блокировка аккаунтов нарушителей правил дорожного движения, запрет на катание в парках и скверах, ограничение скорости на отдельных участках улиц и дорог.

Алексей Текслер поручил комиссии обратиться к опыту других регионов для решения этих вопросов.