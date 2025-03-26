Суды зачастили с конфискацией

В России утроилось число осужденных с конфискацией имущества. Активнее всего изымают собственность и иные ценности у коррупционеров и пьяных водителей. По данным Генпрокуратуры, в 2024 году суды по представлениям прокуроров отменили более 400 незаконных решений из-за неприменения конфискации. Почти 300 случаев касались транспорта, еще 100 — эквивалента взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Резкий рост числа дел с конфискацией связан с обновлением законодательства, пояснил в беседе с “Ъ FM” адвокат Павел Зайцев: «Вступили новые поправки к Уголовному кодексу, где предусмотрена такая мера. Если в 2024 году граждане был осуждены, значит, скорее всего, они совершили преступления в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м, и в 2023 году, то есть когда в УК была введена эта норма. При этом если судом сначала не была применена конфискация в качестве дополнительного вида наказания, то, возможно, это связано с тем, что ранее в законодательстве этого не было. Кроме того, судьи привыкли выносить приговоры без этой меры. Теперь же увеличилась практика, когда она применяется».

В Минобороны уточнили, что более 600 изъятых автомобилей были направлены на нужды специальной военной операции на Украине. Постановление о передаче движимого имущества военному ведомству действует с 2023 года. Но такие судебная практика и статистика все же не связаны с боевыми действиями, считает адвокат Евгений Харламов: «На фоне сделанного акцента на конфискации складывается такое ощущение, что раз идет СВО, то стали чаще изымать имущество. Я все-таки склонен говорить о некоем, может быть, даже совпадении, это первое.

И второе — позиция Верховного суда, который является ориентиром для нижестоящих инстанций, сводится к тому, что все-таки надо чаще применять эту норму.

Если человек второй раз попадается пьяным за рулем, то машина подлежит конфискации. То есть раньше как-то жалели тех, кого повторно ловили на подобном правонарушении, и оставляли авто собственнику. Такое тоже бывало. А затем человек на нем же уже без водительских прав сшибал пешеходов. Сейчас участились эти факты конфискации именно так, как прописано в законе: не нарушай, подобного и не будет. После первого инцидента никто ничего не изымет. Кроме того, нужно смотреть, за что привлекался субъект. Если человек торгует наркотиками и, например, перевозит горы запрещенных веществ в машине, ну как ее не конфисковать? Конечно, это сделают. То же касается и квартиры: если снимается помещение, есть оборудование специальное, то его тоже заберут, все это оборачивается в доход государства. У нас конфискация была применима, применяется, и здесь я не вижу никакой взаимосвязи с СВО».

В конце 2024 года Конституционный суд подтвердил, что у гражданина можно конфисковать автомобиль за повторный случай вождения в нетрезвом виде. Машину можно изъять, даже если она находится в залоге у кредитной организации. И в уголовных статьях это действительно допустимая мера, заметил руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский: «У государства очень много инструментов по изъятию собственности. Один из них прописан в уголовном праве. Там все должно быть в соответствующих рамках исковой давности и так далее. В каждом инструменте есть свои нюансы. Просто у нас есть отдельные направления, когда по искам прокуратуры изымается собственность у тех, кто не совершал уголовного преступления, то есть вне рамок этого института. Отдельная тема — это имущество, которое получено с нарушением антикоррупционного законодательства.

Если мы говорим не про уголовно-правовую сферу, а в принципе про то, может ли государство конфисковать имущество, то в Конституции есть статья 35, в которой прописан принцип частной собственности и ее неприкосновенности. Там же говорится о том, что любое изъятие может осуществляться в двух случаях: при условии равноценного возмещения и в исключительно судебном порядке. Конституционный суд употребляет это в сочетании со статьей 8 — это гарантии свободной рыночной экономики. При этом когда КС оценивает какие-то ограничения права, он применяет принцип соразмерности. Имеет ли право законодатель вводить какие-то новые меры? Да, имеет, другая проблема в том, чтобы это может быть несоразмерным».

Доходы федерального бюджета от продажи конфискованного имущества в прошлом году превысили план и составили 114,5 млрд руб. Об этом говорилось в отчете Счетной палаты. Ожидалось примерно 80 млрд руб. поступлений по этой статье. Госдума тем временем приняла закон, расширяющий список преступлений, по которым изъятие имущества может быть назначено судом. К ним, в частности, отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах и публичные призывы, направленные против безопасности государства.

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Леонид Пастернак