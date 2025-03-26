Глазовский «Элемаш магнит» вышел в прибыль спустя 2 года после убытка в 1 млрд

Чистая прибыль глазовского магнитного завода «Элемаш магнит» (входит АО «ТВЭЛ», Росатом) составила 283,3 млн руб. в 2024-м, следует из данных отчета о финансовых удмуртского предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Двумя годами ранее, в 2022-м, убыток «Элемаш магнит» составил чуть более 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом магнитный завод стабильно наращивает выручку последние два года — с 551,2 млн руб. в 2022-м до 1 млрд руб. в 2024-м. По последнему показателю «Элемаш магнит» почти приблизился к финансовому результату 2021-го, в котором выручка предприятия составила 1,1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Элемаш магнит» было зарегистрировано в сентябре 2008-го в Глазове. Директором магнитного завода является Валентин Фетисов. В феврале 2023-го «Элемаш магнит» внесли в санкционные списки Украины. По данным сайта «Росатом металлтех», предприятие является основным поставщиком магнитов для производства газовых центрифуг. Среднесписочная численность предприятия на конец 2023-го — 41 сотрудник.