В период майских праздников между Москвой и Казанью будет запущено 12 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, компания всегда изучает пассажиропоток на различных направлениях.

«Безусловно, ожидаем повышение спроса на самые востребованные маршруты — в Москву и Санкт-Петербург», — сказал господин Дорофеевский.

Количество рейсов будет увеличено в период с 29 апреля по 12 мая.

Артём Дергунов