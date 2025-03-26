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На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью

В период майских праздников между Москвой и Казанью будет запущено 12 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью

На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, компания всегда изучает пассажиропоток на различных направлениях.

«Безусловно, ожидаем повышение спроса на самые востребованные маршруты — в Москву и Санкт-Петербург», — сказал господин Дорофеевский.

Количество рейсов будет увеличено в период с 29 апреля по 12 мая.

Артём Дергунов

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