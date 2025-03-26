На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью
В период майских праздников между Москвой и Казанью будет запущено 12 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).
На майские праздники запустят 12 дополнительных поездов между Москвой и Казанью
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, компания всегда изучает пассажиропоток на различных направлениях.
«Безусловно, ожидаем повышение спроса на самые востребованные маршруты — в Москву и Санкт-Петербург», — сказал господин Дорофеевский.
Количество рейсов будет увеличено в период с 29 апреля по 12 мая.