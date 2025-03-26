В МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» проводятся обыски

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыски в муниципальном унитарном предприятии «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»). Работает Центральный аппарат СК РФ, уточнили «Ъ-Южный Урал» в региональном управлении ведомства.

Причины проведения оперативных мероприятий в ЧКТС не называются.

МУП «ЧКТС» было зарегистрировано в 1992 году. Предприятие поставляет тепло и горячую воду в северной части Металлургического района и нескольких поселках Челябинска. До 1 ноября 2024 года МУП обслуживал более 500 км муниципальных теплосетей. Затем их передали в аренду АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания -Челябинск» (УСТЭК).