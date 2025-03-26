Бывшему сотруднику ЗАЭС Сергею Потынгу дали 18 лет за попытку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынга к 18 годам лишения свободы. Его обвинили по делу о попытке теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Осужденный полностью признал вину. О задержании Сергея Потынга стало известно в октябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Потынга

Фото: Энергоатом Сергей Потынга

Фото: Энергоатом

Уточняется, что из назначенных 18 лет первые 3 года Сергей Потынг проведет в тюрьме, остальные 15 — в колонии строгого режима. По данным Генпрокуратуры, в марте 2022 года, будучи инженером тепловой автоматики на ЗАЭС, он присоединился к «террористическому сообществу, созданному сотрудниками ГУР Минобороны Украины».

По заданию украинской разведки Сергей Потынг собирал данные о машинах, въезжавших на территорию ЗАЭС. В мае 2023 года Сергею Потынгу поручили ликвидировать сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Для этого он заложил взрывчатку под днище автомобиля Hyundai IX 35, который тот использовал. Реализовать план не удалось. Взрывное устройство обнаружили и обезвредили, а мужчину задержали.

Как утверждает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, данное Сергею Потынгу задание было направлено против представителей Международного агентства по атомной энергетике — они тогда находились на территории ЗАЭС.