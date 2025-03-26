Во Владикавказе установят памятник врачам, сражавшимся с Covid-19

Во Владикавказе планируют установить памятник медицинским работникам, боровшимся с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

На месте будущего монумента сейчас растут зеленые насаждения, которые пересадят в сторону для установки памятника. Инициатива создания памятника была предложена еще в 2020 году бывшим главой региона Вячеславом Битаровым. Тогда состоялась торжественная церемония закладки камня в основание монумента.

Северная Осетия один из наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 регионов России. Смертельной инфекции противостояли около пяти тысяч медработников.

Николай Аксенов