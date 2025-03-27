Ярославца приговорили за госизмену к 16 годам колонии

Ярославский областной суд признал 29-летнего местного жителя Владислава Марова виновным в государственной измене и назначил ему 16 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что обвиняемый работал электросварщиком на оборонном предприятии в Рыбинске. Как уточняют в прокуратуре, он инициативно связался с представителем украинской организации «АТЕШ» (запрещено в РФ) и предложил за деньги передавать информацию о выпускаемой продукции, в том числе военного назначения в рамках государственных оборонных заказов. Размер вознаграждения зависел от важности и качества предоставленных сведений.

«Маров фотографировал производственные здания с указанием координат их расположения и с описанием наиболее значимых для функционирования предприятия объектов, разрушение которых может привести к остановке выпуска продукции. Полученные данные, используя мессенджер, он передавал украинским кураторам»,— сообщили в прокуратуре.

Деньги подсудимый так и не получил, его задержали правоохранители. Дело рассмотрено судом в закрытом судебном заседании, сообщили в пресс-службе облсуда. Приговор пока не вступил в силу.

Алла Чижова