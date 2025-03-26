Число детей в нижегородских социально-реабилитационных центрах снизилось на 20%

В Нижегородской области по итогам 2024 года на 20% сократилось число детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая на форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства», который проходит 26 марта в Нижнем Новгороде.

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Глава региона напомнил, что с прошлого года в Нижегородской области реализуется концепция «Единой модели помощи детям». Начал работу ресурсный центр «Дети в семье», который помогает передавать в семьи детей из сиротских учреждений.

Также за прошедший год в Нижегородской области на 30% сократилось количество детей, родители которых ограничены в правах, и на 11% — лишенных прав родителей. Для того, чтобы помощь семьям в кризисных ситуациях была эффективной, в регионе организовано переобучение специалистов социальной сферы, развиваются внестационарные формы работы и открываются клубы «Устойчивая семья».

«Важно не только сохранять детей в кровных семьях, но и менять судьбу тех, кто остался без мам и пап. По итогам 2024 года в Нижегородской области почти вдвое сократилось число детей, находящихся в домах ребенка. Почти на 6% снизилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом 92% из них проживают в замещающих семьях»,— рассказал губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце декабря 2024 года Глеб Никитин объявил о начале «пятилетия семьи» в Нижегородской области. На 2025-2030 годы правительство региона запустит дополнительные меры поддержки, среди которых, доплаты из областного бюджета к федеральному материнскому капиталу, «подаркик новорожденным» (сертификаты на 20 тыс. руб., который можно потратить на маркетплейсе) и выделение квот на проведение ЭКО и возможность женщинам 25–38 лет сделать бесплатный анализ на фертильность.

Андрей Репин