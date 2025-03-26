Володин: России повезло не с нефтью и газом, а с Путиным

Если бы бизнес слушал российского президента, у него «все было бы лучше», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам повезло с президентом. Это наше преимущество — не нефть и не газ. И сегодня весь мир это признал. Более 28 тыс. санкций — вдумайтесь, ни одна страна мира, ни одна не подвергалась такому давлению. Экономическая модель, которую создал президент, она показывает свою работоспособность, преодолевает вызовы»,— сказал господин Володин (цитата по официальному сайту Госдумы).

По словам Вячеслава Володина, именно вклад президента помог вывести страну в топ-5 самых быстрорастущих экономик мира с ростом ВВП на 4,1%. Господин Володин поблагодарил правительство и премьер-министра Михаила Мишустина, а также отметил, что необходимо делать все, чтобы Россия становилась богаче.

В 2020 году Вячеслав Володин сказал, что сохранить и приумножить силу России способен только Владимир Путин. Тогда заявление председателя Госдумы было связано с внесением поправок в Конституцию РФ, одна из которых предусматривала обнуление президентских сроков господина Путина.