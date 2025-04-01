«Экономике нужны стабильные и предсказуемые логистические маршруты»

Правила мировой торговли стремительно меняются. В этих условиях задача логистической отрасли создать удобные и стабильные маршруты, которые бы не зависели от экономических кризисов и тарифных скачков. Об этом на выставке TransRussia-2025 рассказал Олжас Шилтерханов, генеральный директор PTC Cargo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов

Фото: Фото предоставлено PTC Holding Генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов

Фото: Фото предоставлено PTC Holding

— Какие ключевые результаты компания PTC Cargo достигла по итогам 2024 года?

— Этот год для компании был активным и результативным, 2024 год можно обозначить годом роста, географического расширения и новых логистических решений. Мы увеличили объем контейнерных перевозок до 220 тыс. в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ). Существенно выросли показатели и на нашем терминале в Достыке, где обработано 198 тыс. ДФЭ. Сегодня наша доля на станции Достык составляет 39%, что подтверждает роль компании в международном транзите через Казахстан. Но важно не только, сколько мы перевезли, а как мы это сделали. Мы запустили новые маршруты, сократили время доставки на некоторых направлениях в три раза и вышли на новые рынки, включая европейские. Также впервые отправили авиаперевозку, что делает наши мультимодальные возможности полноценными по всем видам транспорта.

— Как изменились объемы перевозок вашей компании по сравнению с прошлым годом?

— Общий объем перевозок вырос на 13%, а объем перегруза через Достык — на 15%. При этом мы наблюдаем рост как в транзите, так и в экспорте. Эти цифры показывают, что спрос на железнодорожные перевозки через Казахстан продолжает расти, несмотря на вызовы мировой экономики.

— Какие новые направления или маршруты стали для компании стратегически важными за последний год?

— Наш филиал в Бишкеке начала осуществлять перевозки по новому маршруту Китай—Кыргызстан—Узбекистан—Афганистан. Это очень перспективный рынок, особенно с учетом начала большого проекта по строительству ж/д дороги Китай—Кыргызстан–Узбекистан. Важным направлением развития компании стало увеличения собственного парка контейнеровозов, за счет чего мы активнее работаем и на рынке автоперевозок. Как результат мы уже запустили новый мультимодальный маршрут для перевозки автомобилей из Китая. Контейнеры с автомобилями следовали из Китая по железной дороге до станции Урумчи, затем перегружались в наши контейнеровозы и доставлялись через пограничный переход «Достык» в Алматы. Это позволило сократить время доставки в три раза — с шести до двух суток. Это не просто новые направления, это новые логистические решения, которые делают наши перевозки гибче, быстрее и удобнее для клиентов.

— Как вы оцениваете вклад PTC Cargo в развитие международных транспортных коридоров через Казахстан?

— Мы как группа компании PTC не просто используем существующие маршруты, мы развиваем их, активно инвестируя в развитие инфраструктуры на международных транспортных коридорах. За счет своих инфраструктурных активов и оборудования нам легче запускать новые логистические схемы, которые помогают увеличить скорость доставки и предоставлять дополнительные возможности для грузоотправителей. Помимо этого, мы также активно участвуем в развитии «Среднего коридора», делая его реальной альтернативой морским перевозкам через Суэцкий канал.

— Какую роль она играет ваша дочерняя компания в Китае в развитии новых логистических цепочек и маршрутов?

— Китай — это мировая фабрика, и, если ты хочешь работать с этим рынком, ты должен быть внутри него. Мы открыли компанию в Шанхае, потому что логистика — это не только маршруты, но и коммуникация. В Китае важны отношения, скорость решений и знание местной специфики. Наличие команды на месте позволяет нам быстрее организовывать перевозки, решать сложные вопросы и работать напрямую с производителями. Самое главное для нашей компании присутствовать в точке зарождения груза.

— Какие услуги предлагает компания на китайском рынке и как это влияет на скорость и качество перевозок?

— Мы занимаемся экспедированием, таможенным оформлением, мультимодальными перевозками и консолидацией грузов. Это позволяет нам не просто перевозить контейнеры, а создавать эффективные логистические цепочки с минимальными задержками и издержками для клиентов.

— PTC Cargo расширяет присутствие в Турции. Каковы основные задачи компании на этом рынке?

— Турция — это ключевой транзитный узел между Европой и Азией. Мы видим в ней точку входа в европейский рынок и возможность организовать новые маршруты для транскаспийского коридора.

— Какие услуги предложены турецким партнерам и клиентам?

— Мы предлагаем контейнерные перевозки, интеграцию автомобильного, морского и железнодорожного транспорта. Наша цель — создать удобную логистику для грузов из Азии в Европу и обратно.

— Какова роль Турции в стратегии развития транскаспийского маршрута (ТМТМ)?

— В отличие от портов Грузии, где глубина причалов составляют до 11 м и есть ограничения по крупнотоннажным судам, в Турции есть глубоководные порты, которые могут принимать самые крупные суда. Ежегодно в портах Турции переваливается свыше 12 млн ДФЭ. Это делает страну ключевым узлом для расширения грузопотоков по ТМТМ. Это открывает для нас совершенно другие возможности в логистике. Кроме того, сама Турция — это крупный рынок. Эта страна является одной из ведущих по производству автомобилей, сельскохозяйственной продукции и текстильных изделий. Она потребляет казахстанскую сельхозпродукцию, металл и другое сырье, а также экспортирует товары в Центральную Азию. Мы хотим стать участниками этих потоков и предложить клиентам надежные маршруты.

— Какие глобальные вызовы в логистике вы видите для компании в ближайшие годы?

— Сейчас вся логистика меняется. Перевозки стали менее предсказуемыми, особенно морские. Проблемы в Красном море и задержки в Суэцком канале приводят к росту цен и срывам сроков. Это заставляет грузоотправителей искать альтернативные маршруты, и здесь Казахстан может сыграть важную роль. Другой важный вопрос — стоимость перевозок. Безусловно, некоторые альтернативные транзитные маршруты могут быть дешевле, чем через Казахстан, но за счет развития собственной инфраструктуры и оптимизации логистических процессов мы стараемся снизить себестоимость перевозок и предложить клиентам привлекательные ставки на маршруты через Казахстан. Плюс ко всему меняются правила торговли. Санкции, новые таможенные требования — все это усложняет логистику и требует быстрой адаптации. В итоге главная задача сейчас — создать более удобные и стабильные маршруты, которые не зависят от морских кризисов и тарифных скачков.