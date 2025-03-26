Суд аннулировал лицензию краснодарской «Новой аптеки»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требование территориального органа Росздравнадзора об аннулировании лицензии на осуществление фармацевтической деятельности ООО «Новая аптека». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В материалах дела указано, что надзорные органы неоднократно находили нарушения в деятельности аптечной сети. В апреле 2024 года в ходе проверки, проведенной прокуратурой Центрального административного округа Краснодара, в аптеке на проезде Плановый, 11 было установлено, что журналы учета температуры и влажности воздуха не велись с момента открытия; препарат «Микозорал» хранился при температуре 23°C вместо предписанных производителем не выше 15°C; в помещении обнаружены лекарства с истекшим сроком годности; отсутствовала информация о предельных ценах на жизненно важные лекарственные препараты и др.

Спустя месяц в Белореченске в торговом помещении «Новой аптеки» была зафиксирована незаконная продажа препарата «Габапентин» без специального разрешения. В сентябре 2024 года в аптечном пункте в Апшеронске работал фармацевт без специального образования.

На основании выявленных фактов систематических нарушений суд признал обоснованным требование Росздравнадзора и принял решение аннулировать лицензию ООО «Новая аптека».

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Лия Пацан