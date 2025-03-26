Три купеческих дома в Краснодаре отреставрируют за 236 млн рублей

Исторический центр Краснодара ожидает масштабная реставрация. В 2025–2026 годах в городе восстановят три здания, представляющие архитектуру конца XIX — начала XX века. Проектная документация получила одобрение госэкспертизы, а финансирование в размере 236 млн руб. утверждено городской думой. В ближайшее время планируется проведение тендеров на выбор подрядчиков, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Заключение контрактов на выполнение работ планируется во 2-м квартале 2025 года»,— сообщила заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова.

Первым объектом станет дом Клавдии Пятковой на ул. Орджоникидзе, 50. Это образец эклектики с элементами барокко и классицизма, ранее принадлежавший состоятельной наследнице, супруге купца Петра Пяткова. После революции здание было национализировано, а его история запечатлена на мемориальной доске, посвященной Федору Коваленко, жившему здесь в 1881–1918 годах. На реставрацию выделено 60,6 млн руб., работы начнутся в 2025 году.

Еще один объект — дом Христофора Фришкулиди на ул. Орджоникидзе, 48. Построенное в стиле модерн, здание сохранило лепной декор, голландские печи, деревянные двери с фрамугами и фамильный герб владельца. Исторических сведений о нем немного, однако его архитектурная ценность не вызывает сомнений. Восстановление потребует 62,9 млн руб.

Также планируется реставрация дома купца Марка Лихацкого на ул. Красная, 118/1. Это двухэтажное здание с подвалом, построенное в 1890–1910 годах, долгие годы оставалось в частной собственности, а затем перешло в муниципальное владение. В последние годы в нем располагалась православная библиотека. Внутренние помещения частично сохранили историческую отделку: потолки с лепниной и массивные камины. Восстановление займет два года, бюджет составит 114,3 млн руб.

Строительные работы по всем трем объектам начнутся в ближайшие месяцы.

Вячеслав Рыжков