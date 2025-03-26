На Дону весной и летом прогнозируют четвертый и пятый класс пожароопасности

В Ростовской области с апреля по сентябрь 2025 года ожидаются наивысшие (4-й и 5-й) классы пожарной опасности. Такой прогноз Ростовского гидрометцентра в ходе заседания регионального правительства озвучил директор областного ДПЧС Павел Нудгин.

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«Риски возникновения ЧС, связанных с ландшафтными пожарами, остаются высокими. С начала текущего года произошло 149 ландшафтных пожаров на площади более 3 га»,— сообщил директор департамента.

На сегодняшний день общая группировка пожарно-спасательных подразделений составляет более 7 тыс. человек и около 1,5 тыс. единиц противопожарной техники. Она включает в себя подразделения ФПС, областные пожарно-спасательные отряды, силы и средства муниципальных образований, добровольные пожарные и казачьи формирования.

«С целью повышения технической оснащенности пожарных подразделений, областной противопожарной службы в период действия особого противопожарного режима, из областного бюджета выделено более 23 млн руб.»,— добавил Нудгин.

Валентина Любашенко