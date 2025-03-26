Глава Тольятти назначил советника по вопросам природоохранной деятельности

Глава Тольятти Илья Сухих назначил Сергея Лушина общественным советником по вопросам природоохранной деятельности, экологии, дорожного хозяйства и транспорта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Многие из вас знают Сергея Алексеевича как представителя регионального штаба Народного фронта Самарской области, очень активного и неравнодушного человека, который искренне радеет за наш город и его благополучие. Теперь будем работать вместе. Добро пожаловать в команду!»,— заявил господин Сухих.

Ранее Сергей Лушин заявлял, что плохо, что затянулся процесс выборов главы города, для долгосрочного планирования работы нужен глава. Теперь он стал членом формирующейся команды Ильи Сухих.

Алексей Алексеев