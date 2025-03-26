Глава Тольятти назначил советника по вопросам природоохранной деятельности
Глава Тольятти Илья Сухих назначил Сергея Лушина общественным советником по вопросам природоохранной деятельности, экологии, дорожного хозяйства и транспорта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Многие из вас знают Сергея Алексеевича как представителя регионального штаба Народного фронта Самарской области, очень активного и неравнодушного человека, который искренне радеет за наш город и его благополучие. Теперь будем работать вместе. Добро пожаловать в команду!»,— заявил господин Сухих.
Ранее Сергей Лушин заявлял, что плохо, что затянулся процесс выборов главы города, для долгосрочного планирования работы нужен глава. Теперь он стал членом формирующейся команды Ильи Сухих.