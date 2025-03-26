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Президент РФ присвоил почетные звания главе краевого минсоцразвития и президенту гандбольного клуба

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Пермского края. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля.

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Павел Фокин

Павел Фокин

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Алексей Никифоров

Алексей Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

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Павел Фокин

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Алексей Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Согласно документу, почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено министру труда и социального развития Пермского края Павлу Фокину. Основанием для награждения стали «Заслуги в области социальной защиты населения и многолетняя добросовестная работа».

За заслуги в области физической культуры и спорта почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоен президент гандбольного клуба «Пермские медведи» Алексей Никифоров.