Президент РФ присвоил почетные звания главе краевого минсоцразвития и президенту гандбольного клуба
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Пермского края. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля.
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Согласно документу, почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено министру труда и социального развития Пермского края Павлу Фокину. Основанием для награждения стали «Заслуги в области социальной защиты населения и многолетняя добросовестная работа».
За заслуги в области физической культуры и спорта почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоен президент гандбольного клуба «Пермские медведи» Алексей Никифоров.