Жителей Новороссийска вновь предупредили о военных учениях

Военные учения запланированы в Новороссийске 27 марта. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Согласно опубликованной информации, учения состоятся в период с 08:00 по 11:00 и с 21:00 по 23:00. В акватории морского порта Новороссийск дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Жителей Новороссийска предупреждают о выполнении практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева