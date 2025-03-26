На Пермской ТЭЦ-14 стартовал капитальный ремонт турбоагрегата

На Пермской ТЭЦ-14 идёт капитальный ремонт турбоагрегата № 1. Эта станция играет ключевую роль в теплоснабжении Кировского района Перми, обеспечивая теплом и горячей водой социальные объекты, промышленные предприятия и жилые дома.

Основные работы:

✦Замена конденсатора — одного из ключевых элементов турбины;

✦Замена соединительной муфты роторов высокого и низкого давлений;

✦Экспертиза промышленной безопасности пароперепускных труб для гарантии стабильной работы оборудования;



✦Замена подогревателей высокого давления.

Эти меры направлены на повышение надёжности теплоснабжения правобережной части Перми в отопительном сезоне, а также на повышение эффективности работы турбогенератора № 1.

Зона ответственности «Т Плюс» в Кировском районе:

✓414,9 км тепловых сетей;

✓ 54 центральных тепловых пункта;



✓ 1 насосная станция.

Тепло подаётся в 64 детских сада, 30 учебных заведений, 31 лечебное учреждение, 43 административных здания, 896 многоквартирных домов и 15 промышленных предприятий.

«Надёжность теплоснабжения — наш приоритет. Все ремонтные работы выполняются в строгом соответствии с графиком, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям и предприятиям Перми», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 698 объектов социального значения, 228 зданий вузов, колледжей и лицеев, 18 домов культуры. Также энергокомпания отапливает дома жителей 5430 многоквартирных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»