Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 24-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за убийство незнакомца. Обвинение было выдвинуто по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Казани получил семь лет колонии за убийство незнакомца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Казани получил семь лет колонии за убийство незнакомца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 22 мая 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с незнакомым мужчиной на улице Чистопольской. Во время ссоры он нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь, живот и правую кисть. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов