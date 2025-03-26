В Татарстане завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении 20,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Татарстана обвиняется в хищении 20,9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Татарстана обвиняется в хищении 20,9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, с сентября 2019 года по ноябрь 2021 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, в которую входили шесть других фигурантов и неустановленные лица, похитил деньги у 23 человек.

Участники организованной группы выманивали средства под предлогом обучения финансовой грамотности и брокерской деятельности от имени компаний ООО «Файненшл Траст» и ООО «ФТ-групп».

Действия организованной группы осуществлялись на территории Казани и Нижнего Новгорода.

Обвиняемый свою вину не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дела пяти соучастников уже находятся на рассмотрении в суде. В отношении шестого участника производство по уголовному делу приостановлено в связи с его розыском, а материалы в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.

Артём Дергунов