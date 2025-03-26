«Сбер»: екатеринбуржцы чаще всего съезжают от родителей в 25 лет

Жители Екатеринбурга в среднем начинают жить отдельно от родителей в 25 лет, чаще всего (41%) переезжая в съемное жилье, выяснили аналитики «СберСтрахования» по итогам опроса в 37 крупных городах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным специалистов, 7% екатеринбуржцев приобретают жилье в ипотеку, а 36% переезжают в собственную недвижимость или жилье, предоставленное родителями. Четверть опрошенных считают, что съезжать стоит только при наличии собственного жилья, 15% — после получения высшего образования.

При этом, 76% респондентов считают ипотеку наиболее доступным способом приобрести жилье, однако 53% из них рассчитывают на финансовую помощь родителей.

По данным Домклик, в среднем россияне берут первую ипотеку в 37 лет. Доля заемщиков не старше 30 лет составляет менее 25%. Комфортный ежемесячный платеж по ипотеке для россиян составляет 38 тыс. руб., для екатеринбуржцев — 57 тыс. руб.

Генеральный директор «СберСтрахования» Михаил Волков отметил, что льготные ипотечные программы остаются доступным способом приобретения жилья, а страхование защищает от дополнительных финансовых нагрузок.

Полина Щуцкая