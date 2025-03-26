Приход храма Святой Живоначальной Троицы подал иск против властей Ростова с требованием узаконить храм

Православный приход храма Святой Живоначальной Троицы Ростова подал в арбитражный суд иск против администрации Ростова с требованием признать право собственности. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает портал 161.ru, в иске речь идет о здании храма на ул. Рельефной. Приход построил храм на предоставленном властями Ростова земельном участке и подал в администрацию прошение о признании права собственности на здание. Однако, ответа в установленные законом сроки не получил. В связи с этим приход был вынужден обратиться в арбитражный суд.

Сергей Иванов