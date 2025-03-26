EXEED укрепляет позиции в премиум-сегменте: в феврале рост продаж в мире составил 15,5%

Бренд, входящий в состав группы Chery, успел зарекомендовать себя как производитель надежных и современных автомобилей. Несмотря на традиционно низкий для автодилеров сезон, объем продаж превысил январские показатели на 15,5%.



Фото: ООО "Башавтоком-Ф"

EXEED в России демонстрирует стабильный рост популярности бренда и звание лидера в премиум-сегменте рынка, реализовав 1 442 автомобиля за прошедший месяц.

Это произошло благодаря комплексной стратегии развития, включающей в себя технологические инновации, строгие стандарты качества и последовательное расширение присутствия в премиальном сегменте глобального автомобильного рынка. Эти достижения полностью соответствуют философии бренда Born for more («Рожден для большего»).

Усиление позиций EXEED произошло во многом за счет инноваций в гибридных силовых установках и предстоящему запуску линейки электромобилей EXLANTIX, которая объединит передовые технологические решения с премиальным уровнем комфорта и станет доступной российским автовладельцам уже с апреля 2025 года.

Автомобили EXEED успешно конкурируют с известными мировыми брендами по своим техническим характеристикам и показателям надежности. Например, EXEED RX прошел ряд жестких испытаний в различных дорожных и климатических условиях, продемонстрировав высокую стойкость и долговечность всех систем. Модель TXL также зарекомендовала себя как премиальный кроссовер с высоким качеством сборки и передовым технологическим оснащением.

Автомобили EXEED оснащены передовыми системами безопасности и комфорта. Например, модель LX включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о покидании полосы и систему предотвращения столкновений. Кроме того, двигатели EXEED, такие как SQRF4J20, демонстрируют высокую надежность — менее 1,95 отказов на 1000 единиц.

В области технологического развития EXEED осуществил значимый прорыв, интегрировав языковую модель искусственного интеллекта DeepSeek в интеллектуальную экосистему Lion AI Smart Cockpit. Это решение существенно повысило точность распознавания пользовательских запросов и уровень персонализации взаимодействия водителя с автомобилем.

Существенного прогресса компания достигла и в развитии силовых установок. Гибридная силовая установка REEV продемонстрировала исключительные показатели: тепловую эффективность 44,5% и энергоэффективность 3,7 кВтч электроэнергии на литр топлива, что является лучшим результатом в своем классе. Надежность системы подтверждена масштабным тестированием на 10 000 километров в различных дорожных и погодных условиях.

Участие дизайнеров и инженеров из европейских автомобильных концернов в разработке моделей EXEED обеспечивает высокое качество дизайна и сборки.

За восемь лет международного присутствия EXEED получил множество отраслевых наград за достижения в области дизайна, инновационных технологий и клиентского сервиса, что укрепило позиции бренда в сегменте нового премиум-класса на мировом рынке.

На российском рынке EXEED представлен четырьмя моделями: полноразмерным внедорожником VX, кросс-купе RX, среднеразмерным внедорожником TXL и компактным кроссовером LX. Весь модельный ряд EXEED прошел комплексную адаптацию к российским дорожным условиям на основе всесторонних испытаний.

Автомобили бренда демонстрируют превосходные ездовые характеристики как по асфальту, так и по бездорожью, что делает их привлекательным для любителей активного отдыха и поездок на природу с комфортом. Помимо этого, EXEED использует экономичные и мощные турбированные моторы собственного производства, что обеспечивает хороший баланс между производительностью и расходом топлива.

EXEED предлагает автомобили в широком ценовом диапазоне — от 2 290 000 рублей в EXEED Центре Башавтоком Макарова, что делает их доступными для различных категорий покупателей. Производитель также предоставляет гарантию на 7 лет, что является дополнительным плюсом для тех, кто ценит надежность и долгосрочное обслуживание.

Сочетание доступности, надежности, премиального уровня оснащения и долгосрочной гарантии все более укрепляет позиции EXEED в мире и усиливает интерес к бренду.

EXEED Центр Башавтоком Макарова, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова,32.

Тел.: +7-347-268-22-33.

ООО «Башавтоком-Ф»