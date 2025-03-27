Будущее наступило: «Ростелеком» в Перми презентовал первую на Урале демозону для цифровизации бизнеса

«Ростелеком» в Перми презентовал первую на Урале демозону цифровой поддержки бизнеса Прикамья. Экспонаты расположились в главном здании телеком-провайдера по адресу: ул. Крупской, 2. Действующие и новые клиенты компании могут тестировать цифровые продукты, разработанные для корпоративного сектора: Wi-Fi для бизнеса, программное обеспечение для анализа производства, сервисы охраны, видеонаблюдение с аналитикой данных, голосового робота с речевыми модулями, умные каски и переговорную кабину. Все эти решения успешно внедряются «Ростелекомом» на промышленных предприятиях России.

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Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента компании «Ростелеком»:

«Новая демозона в пермском филиале «Ростелекома» позволяет проводить презентации цифровых продуктов для государственных и корпоративных заказчиков нагляднее и успешнее. Один из самых показательных экспонатов стенда – охранный комплекс, который помогает организовать систему безопасности с использованием ограждений без сетевого питания и электронных компонентов. Другими словами, на забор монтируется специальный кабель, который реагирует на механические вибрации. При обнаружении злоумышленника сигнал моментально передается на пульт охраны, которая видит, где именно произошел инцидент. Весь комплекс, начиная с ограждения и заканчивая программным обеспечением, можно увидеть и протестировать на демостенде».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»:

«Мы работаем как с холдингами, так и с монопроизводителями. У крупных заказчиков, как правило, уже есть своя многоуровневая ИT-система и производственная инфраструктура. Чтобы все работало как часы, даже самое простое решение обкатывается от одного до двух лет на тестовых полигонах. Используя демозону, мы можем не только рассказать, но и показать, как цифровые решения интегрируются с ИТ-структурой любого предприятия. Кроме того, стенд – логичное продолжение нашей исторической экспозиции, в которой представлены уникальные действующие экспонаты и можно узнать, как зародилась связь и телеком-отрасль в Прикамье».

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Отдельные цифровые проекты, представленные в демозоне, уже реализованы на пермских предприятиях. Например, компания «Стройпанелькомплект» в качестве пилота внедрила умный программный комплекс контроля арендованной и собственной спецтехники. Эта платформа «Ростелекома» – уникальный продукт, с помощью которого в онлайн-режиме фиксируются и анализируются рабочие показатели, что напрямую влияет на экономику компании. Специалисты «Ростелекома» подсчитали, что после автоматизации производства предприятия потенциально могут получить выгоду до 20% от роста выработки продукции и снизить затраты от 10 до 40%.

Арман Карапетян, генеральный директор компании «Артинвестгрупп»:

«Изучив наполнение стенда, мы можем оценить преимущества предложенных решений. Демонстрационные экраны помогают лучше понять, как цифровые продукты будут интегрированы с нашим бизнес-процессом. Это уменьшает количество дополнительных вопросов. Возможность взаимодействовать с программами через экран позволит нам во время переговоров экспериментировать с различными сценариями и видеть результат в реальном времени. Проработка вариантов минимизирует риски при последующем внедрении новых цифровых технологий на производстве».

Подробную информацию представители бизнеса могут получить по телефону 8 800 200 67 86.

ПАО «Ростелеком»