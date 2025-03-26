ЛСР откроет гостиницу «Приморская» в Сочи в 2026 году

Группа ЛСР планирует завершить реконструкцию гостиницы «Приморская» в центре Сочи и ввести объект в эксплуатацию в 2026 году. Объем инвестиций в проект увеличился на 42% — с 21 млрд до 29,9 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: alean.ru Фото: alean.ru

В состав гостиничного комплекса войдут два новых 28-этажных корпуса и историческое здание 1936 года, являющееся объектом культурного наследия. В новых корпусах завершены монолитные работы, проведена сложная конструктивная стыковка на 28-м этаже с бассейном.

Также продолжается внутренняя и внешняя отделка, остекление и устройство инженерных сетей. Историческое здание проходит реставрацию в соответствии с оригинальным обликом.

Комплекс рассчитан на 652 номера, включая 590 в новых корпусах и 62 в реконструированном здании. В инфраструктуре гостиницы предусмотрены зоны отдыха, спа-центры, рестораны, бизнес-пространства и трехэтажный паркинг.

Кроме «Приморской», ЛСР реконструирует в Сочи санатории «Кристалл» и «Волна» с инвестициями около 27 млрд руб. Ввод «Кристалла» запланирован на 2025 год, «Волны» — на 2026 год.

Нурий Бзасежев