В Ставрополе за этот год заключили 200 соцконтрактов

В Ставрополе в 2025 году заключили более 200 социальных контрактов для поддержки малообеспеченных семей. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Средства, выделенные по этим контрактам, чаще всего используются для открытия бизнеса. Программа реализуется при поддержке Министерства труда региона и губернатора Владимира Владимирова. Финансирование осуществляется из краевого бюджета.

Примеры использования средств включают создание частной юридической практики Еленой Захаровой и начало курсов иностранных языков Викторией Криницыной, которые закупили необходимое оборудование и материалы для своей деятельности.

Николай Аксенов