Контракт на ремонт обхода Красноярска за 1,5 млрд рублей получила «НБС-Сибирь»

КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» заключило контракт на капитальный ремонт обхода Красноярска в Емельяновском районе с местным ООО «НБС-Сибирь», следует из сообщения на портале госзакупок. Ценовое предложение победителя составило 1,508 млрд руб. при начальной стоимости 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Протяженность реконструируемого участка трассы — 3,4 км. Выполнить работы подрядчику необходимо к 29 октября 2027 года. На земляное полотно должна быть предоставлена гарантия восемь лет, на верхний слой покрытия — два года.

Работы по реконструкции направлены на увеличение пропускной способности уже существующей развязки и снижение аварийности, отмечено в техническом задании.

ООО «НБС-Сибирь» зарегистрировано в Красноярске в феврале 2004 года. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями общества являются Андрей Капля (75%) и Сергей Баклыков (25%). Выручка компании в 2023 году составила 2 млрд руб., прибыль — 120 млн руб.

Лолита Белова